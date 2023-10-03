Раскрыты неочевидные преимущества случайного секса

Случайный секс поможет лучше узнать свои желания и легче пережить расставание, полагает секс-коуч, психотерапевт центра Secrets Алена Правда. Неочевидные преимущества этого вида интимной близости она раскрыла «Ленте.ру».

Правда заявила, что случайные связи, как правило, наиболее привлекательны для людей, которые по каким-то причинам не готовы к долгосрочным отношениям или просто хотят насладиться свободой и независимостью. По ее словам, в этом случае спонтанный и страстный секс поможет снять стресс и насладиться моментом близости без необходимости думать о будущем.

Также секс без обязательств позволит лучше узнать свое тело и сексуальные предпочтения, отметила коуч. Со случайным партнером зачастую легче раскрепоститься и попробовать реализовать тайные эротические фантазии, благодаря чему человек может стать увереннее в себе и удовлетвореннее сексуальной жизнью.

Секс без обязательств может быть полезен тем, кто только что вышел из долгосрочных отношений или проходит через период личного кризиса. Случайная связь в этом случае позволит человеку почувствовать себя желанным и привлекательным, поднимет настроение и повысит самооценку Алена Правда секс-коуч, психотерапевт

В заключение Правда отметила, что любой секс, в том числе и случайный, — отличный антидепрессант, поскольку после полового акта снижается уровень гормона стресса кортизола. Это поможет снизить тревожность и риск возникновения психологических проблем.

Ранее Правда перечислила главные опасности секса без обязательств. По ее мнению, прежде всего из-за случайных связей без использования презерватива возрастает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, в том числе ВИЧ и гепатитом С.