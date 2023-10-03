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05:05, 5 октября 2023Забота о себе

Психолог высказалась относительно часто осуждаемого вида секса

Фото: conrado / Shutterstock / Fotodom

В желании вступить в интимную близость на первом свидании нет ничего предосудительного, убеждена психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Юлия Кузнецова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины осуждения этого вида секса.

По словам Кузнецовой, женщины часто испытывают чувство вины из-за быстрого согласия на половой контакт. Внутренний критик в их голове начинает убеждать, что они совершили глупость, навредили своему моральному облику и поставили под угрозу дальнейшие отношения. При этом игнорировать угрызения совести многим очень трудно, отметила психолог.

Ложное чувство вины возникает из-за некоторых негласных правил поведения, диктующих, что значит быть «нормальным» человеком, объяснила Кузнецова.

Стереотипы заложены в культуре общества, в котором мы живем, транслируются через семью и ближайшее окружение. Для женщин среди них оказываются и ограничения сексуального поведения. Без осознанного анализа этих установок, без собственного выбора люди автоматически прислушиваются к общественному мнению

Юлия Кузнецовапсихолог

Психолог подчеркнула, что секс на первом свидании не является чем-то плохим, если оба партнера хотят, чтобы он состоялся. Это не делает кого-то «нормальным» или «ненормальным».

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С другой стороны, возможна ситуация, когда женщина соглашается на секс без желания, рассказала Кузнецова. По ее мнению, это тоже последствия культурного влияния, в котором транслируется, что женщина должна жертвовать собственным комфортом, чтобы поддержать отношения. «В любом случае, рамки "нормы" размыты, поэтому важно опираться исключительно на свои чувства, желания, убеждения», — резюмировала Кузнецова.

Ранее Кузнецова объяснила любовь некоторых женщин к мужчинам, годящимся им в отцы. По ее словам, молодые женщины ищут в таком браке отцовской заботы.

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    Вера Владзиевская
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