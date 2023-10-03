Воробьев и Куренков открыли тренировку по гражданской обороне

Андрей Воробьев и Александр Куренков открыли тренировку по гражданской обороне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и заместитель председателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель России Юрий Воробьев дали старт тренировке по гражданской обороне в Жуковском.

«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно — они нужны для того, чтобы отработать крупномасштабные ЧС. Это и природные катаклизмы, и техногенные аварии — самые сложные нештатные ситуации. Поэтому очень важно всегда быть начеку, уметь с ними справляться, а самое главное — уметь защитить людей. Все муниципалитеты Подмосковья такие тренировки у себя тоже постоянно проводят, учатся оперативно реагировать, проводить эвакуацию, обеспечивать связь — отрабатывают все алгоритмы, которые нужны для обеспечения безопасности в нашем Подмосковье», — отметил Андрей Воробьев.

В ходе штабной тренировки в каждом регионе моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков ЧС. Особое внимание уделяется всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

«Государство уделяет особое внимание вопросам безопасности граждан. Поэтому выполнение мероприятий гражданской обороны на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных задач. Главная цель тренировки — это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», — сказал Куренков.

Занятия включают аварийно-спасательные и другие неотложные работы, порядок действий при эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Также проводятся строевые смотры личного состава и техники.

«Надеюсь, результаты штабной тренировки помогут существенно улучшить организацию управления защиты населения нашей страны. Это сейчас крайне актуально», — отметил Юрий Воробьев.

В Подмосковье в занятиях задействованы около 1,4 тысячи подразделений — это более 11,3 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.