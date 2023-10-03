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03:28, 3 октября 2023Россия

Бывшего гражданина Украины лишили паспорта РФ из-за призывов к экстремизму

ФСБ: жителя Камчатки лишили российского гражданства за призывы к экстремизму

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бывшего гражданина Украины, проживающего на Камчатке, лишили российского гражданства и паспорта из-за призывов к экстремизму. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает «Интерфакс».

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям», — отмечается в сообщении.

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