Россиянина осудили на семь лет за призывы к подрыву Крымского моста

Под Красноярском осудили на 7 лет мужчину за призывы к подрыву Крымского моста

В Красноярском крае суд приговорил жителя Канска к семи годам колонии за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, мужчина размещал в сети посты, где призывал к насилию против граждан России и требовал подорвать Крымский мост.

Ранее стало известно, в Казани суд приговорил к трем годам колонии блогера Парвину Абузарову за призывы к экстремизму.