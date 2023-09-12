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17:55, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российская блогерша получила три года колонии за призывы к экстремизму

В Казани осудили на три года блогершу Абузарову за призывы к экстремизму

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Казани суд приговорил к трем годам колонии блогера Парвину Абузарову за призывы к экстремизму. Об этом сообщает «Коммерсанъ».

Девушка признана виновной по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, блогершу задержали в марте этого года. Она публиковала в социальных сетях посты, призывающие российских военных к дезертирству. Отмечается, что сначала Абузарова признала вину, однако позже пыталась скрыться от следствия. На судебном заседании она заявляла, что не виновна.

Ранее стало известно, что в Крыму задержали 50-летнего жителя Керчи по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.

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    Екатерина Власова
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