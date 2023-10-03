«Урал» обыграл «Рубин» в Кубке России

«Урал» обыграл «Рубин» со счетом 2:0 в матче группового этапа Кубка России

«Урал» обыграл казанский «Рубин» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 40-й минуте отличился полузащитник Андрей Егорычев, затем на 56-й минуте ворота соперников поразил нападающий Эрик Бикфалви.

После четырех туров «Урал» занимал третье место в турнирной таблице группы B, набрав пять очков. «Рубин» расположился на четвертой строчке с четырьмя баллами в активе. Первое и второе место в группе занимают «Ростов» и «Локомотив» соответственно. 3 октября в 17:15 по московскому времени команды сыграют на «РЖД Арене».

В заключительном матче группового этапа «Рубин» сыграет на выезде с «Локомотивом». Противостояние пройдет 1 ноября. «Урал» днем позже встретится с «Ростовом» на арене соперника.