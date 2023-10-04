Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 4 октября 2023Мир

Евросоюз поприветствовал ратификацию Арменией Римского статута МУС

Боррель: Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС

Фото: Kenzo Tribouillard / Pool / Reuters

Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС вместе с международными партнерами будут и дальше работать и содействовать ратификации и выполнению Римского статута, а также обеспечению неприкосновенности МУС.

3 октября Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало Римский статут МУС. Председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян заявил, что ратификация статута отвечает интересам государства. По его словам, армянская сторона предпринимает все шаги для обеспечения безопасности разными способами

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Почему платить за порчу подъезда и лифта теперь будут жильцы?

    Сбежавших от талибов 1,7 миллиона афганцев насильно вернут на родину

    Мужчина нашел на прогулке деньги наркоторговцев и вернул их обратно

    Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов. Правда ли, что их отключат, и что об этом говорит Роскомнадзор?

    Российские следователи завели дело против «Всеукраинского духовного центра»

    Диетолог усомнилась в связи популярного у россиян напитка с диабетом

    Утечка газа произошла в Белгороде после воздушной атаки ВСУ

    Россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало гораздо больше

    Евросоюз поприветствовал ратификацию Арменией Римского статута МУС

    МИД Финляндии выступил против закрытия российского консульства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости