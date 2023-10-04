Евросоюз поприветствовал ратификацию Арменией Римского статута МУС

Боррель: Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута МУС

Евросоюз приветствует ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз приветствует ратификацию Римского статута МУС Национальным Собранием Республики Армения в этот вторник», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ЕС вместе с международными партнерами будут и дальше работать и содействовать ратификации и выполнению Римского статута, а также обеспечению неприкосновенности МУС.

3 октября Национальное собрание (парламент) Армении ратифицировало Римский статут МУС. Председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян заявил, что ратификация статута отвечает интересам государства. По его словам, армянская сторона предпринимает все шаги для обеспечения безопасности разными способами