США передадут Украине перехваченное иранское оружие и боеприпасы

CNN: США передадут Киеву перехваченные на пути в Йемен иранские боеприпасы

США передадут Украине перехваченные на пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что неясно, как юридические органы США оформят передачу оружия, поскольку ООН требует, чтобы все конфискованное было уничтожено или складировано.

По данным телеканала, Центральное командование США собирается объявить о поставках уже на этой неделе.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что США, как главный спонсор, накачивают Украину оружием для продолжения конфликта, тем самым наполняя кошельки владельцев оружейных заводов за счет американцев.