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18:13, 4 октября 2023Силовые структуры

Приговор стороннице «Правого сектора» за фейки о Российской армии вступил в силу

В Адыгее вступил в силу приговор стороннице «Правого сектора» за фейки о ВС РФ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Адыгее в законную силу вступил приговор стороннице «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), организовавшей деятельность экстремисткой организации и распространявшей фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Женщина была признана виновной по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремисткой организации») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Она получила 6,5 года колонии общего режима.

По данным ведомства, россиянка в социальных сетях оправдывала, поддерживала и пропагандировала деятельность украинской организации «Правый сектор». Она призывала к насилию над российскими военными и членами их семей. Кроме того, женщина публиковала ложную информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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    Екатерина Кашурникова
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