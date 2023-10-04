В Госдуме назвали главную проблему продажи алкоголя онлайн

Депутат ГД Гутенев назвал контрафакт одной из проблем онлайн продажи алкоголя

Одной из проблем онлайн продажи алкоголя является риск попадания на маркетплейсы контрафактной продукции. Эта тема должна быть тщательно изучена и проработана перед реализацией новой системы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Я думаю, что очень существенная проблема — это недопущение контрофактной продукции. Эксперты нашего комитета, представляющие Общество защиты прав потребителя, крупные торговые сети выражают свои довольно серьезные аргументы, которые должны учитываться. Сохраняются сомнения по поводу готовности к переходу на онлайн продажу алкоголя», — сказал политик.

Депутат напомнил, что на данный момент не все товарные группы подлежат обязательной маркировке. Он также допустил, что было бы целесообразно провести пилотные проекты по продаже спиртных напитков онлайн, ограничив либо ассортимент, либо территорию, где разрешен подобный формат. Это позволит сделать предварительные выводы об эффективности системы.

Также считаю, что вывод алкоголя из торговых сетей, где система достаточно прозрачна и надежна, не только формирует риски для традиционных сетей, но и будет стимулировать их на перераспределение затратной части с высокомаржинальной и высокооборачиваемой продукции на другие товарные группы. То есть, говоря простым языком, они могу увеличивать наценку, чтобы компенсировать выпадающую доходную часть

Гутенев обратил внимание на то, что уже сегодня рост стоимости нефтепродуктов приводит к большим затратам торговых сетей на логистику, в том числе, через распределительные центы. Производители товаров, поставляющие свою продукцию, по словам политика, уже уведомляют сети о необходимости повышения отпускных цен.

«Поэтому вносить дополнительные триггеры беспокойства я бы поостерегся», — заключил Гутенев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает продажу алкоголя в стране в онлайн-режиме. Однако, по его словам, к настоящему времени договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет на фоне жесткой позиции ряда ведомств.

