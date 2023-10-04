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09:21, 4 октября 2023Россия

В России врачам разрешат прописывать пациентам БАДы

В России врачам разрешат прописывать пациентам биологически активные добавки

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

В России врачам дадут право прописывать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Предполагается, что это поможет предотвратить бесконтрольное применение БАДов и сохранить здоровье россиян. Соответствующий законопроект, разработанный аппаратом кабмина, поддержало правительство, пишут «Известия».

Медики смогут назначать БАДы в качестве лечения, определять его схему и назначать дозировку препаратов — сейчас врачи могут рекомендовать человеку принимать добавки, но не имеют права их выписывать. Изменения предлагается ввести в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, медики смогут выписывать только те добавки, которые отвечают по качеству требованиям российского законодательства, а также зарегистрированные в соответствии с ним.

Обращение БАДов предлагают регулировать по аналогии с лекарствами — с помощью обязательной маркировки. Законопроект одобрили без согласования с Минздравом, а Роспотребнадзор принял все поправки без замечаний и предложений. О готовности согласовать документ также заявили и в Минпромторге.

С 1 сентября в России стала обязательна цифровая маркировка медицинских изделий, воды для детского питания, кресел-колясок, а также БАДов и антисептиков.

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    Анастасия Шейкина
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