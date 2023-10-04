Власти Бали объявили охоту на медитирующего голым возле храма туриста

На индонезийском острове Бали объявили охоту туриста, медитирующего голым возле индуистского храма. Об этом пишет The Jakarta Post.

По данным издания, подобное поведение вызвало возмущение в обществе, а видео с иностранцем стало вирусным в социальных сетях. Власти курорта назвали действия путешественника проявлением неуважения к местной культуре.

Полиция уже установила личность мужчины, но ни его национальность, ни имя намеренно не раскрываются. Путешественник все еще находится в розыске.

Также стало известно, что правоохранители пытались выйти на связь с нарушителем через соцсети, однако пока не получили ответа. Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

Ранее в сентябре российский турист прошелся голым по улицам Бали и объяснил свои действия лунатизмом. По результатам проверки иммиграционные документы гражданина России оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.