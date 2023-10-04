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17:33, 4 октября 2023Путешествия

Власти Бали объявили охоту на медитирующего голым возле храма туриста

Фото: Darren Whiteside / Reuters

На индонезийском острове Бали объявили охоту туриста, медитирующего голым возле индуистского храма. Об этом пишет The Jakarta Post.

По данным издания, подобное поведение вызвало возмущение в обществе, а видео с иностранцем стало вирусным в социальных сетях. Власти курорта назвали действия путешественника проявлением неуважения к местной культуре.

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Полиция уже установила личность мужчины, но ни его национальность, ни имя намеренно не раскрываются. Путешественник все еще находится в розыске.

Также стало известно, что правоохранители пытались выйти на связь с нарушителем через соцсети, однако пока не получили ответа. Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

Ранее в сентябре российский турист прошелся голым по улицам Бали и объяснил свои действия лунатизмом. По результатам проверки иммиграционные документы гражданина России оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.

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    Фариза Бацазова
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