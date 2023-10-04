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18:33, 4 октября 2023Силовые структуры

Бывшие руководители банка похитили 940 миллионов рублей и были задержаны

В Москве полиция задержала 5 экс-руководителей банка, похитивших 940 млн руб.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники полиции задержали пятерых бывших руководителей коммерческого банка по подозрению в хищении денежных средств учреждения на сумму свыше 940 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое задержанных отправлены под стражу. Тем временем двое других находятся под домашним арестом.

По данным ведомства, за период с 2013-го по 2020 год бывший акционер, первый заместитель председателя правления и экс-управляющие несколькими филиалами выдавали деньги клиентов в виде необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. Своими действиями они причинили ущерб стране в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере свыше 940 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Проводится расследование.

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