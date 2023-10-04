США назвали свои задачи на Украине

Блинкен: Запад хочет обеспечить ВСУ возможностями для отражения ударов в будущем

Запад хочет в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, в будущем Украина сама будет способна отразить удары. «Наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины», — назвал он задачи. По мнению дипломата, до российского руководства должно дойти, что союзники намерены долго поддерживать Киев.

Ранее Блинкен заявил, что решения о том, идти или нет на территориальные уступки ради прекращения конфликта на Украине, должны принимать власти в Киеве. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли США вступить в противоречие с Украиной из-за проблем с завоеванием некоторых утраченных районов.