Блинкен прокомментировал возможность территориальных уступок Киевом

Госсекретарь США: решения о территориальных уступках остаются за Киевом

Решения о том, идти или нет на территориальные уступки ради прекращения конфликта на Украине, должны принимать власти в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] неоднократно говорил о том, что эти решения в фундаментальном плане предстоит принимать украинцам. Ничего по Украине без Украины», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, могут ли США вступить в противоречие с Украиной из-за проблем с завоеванием некоторых утраченных районов.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус упомянул про Вестфальский мир 1648 года и намекнул Украине на территориальные уступки ради мира. В частности, он напомнил, что по итогам Тридцатилетней войны было заключено Вестфальское соглашение, которым признавались территориальные достижения Англии, Франции, Испании и Римской империи. Писториус также считает мир возможным тогда, когда Украина признает, что «настал момент для переговоров».