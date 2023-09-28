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18:40, 28 сентября 2023Мир

Блинкен прокомментировал возможность территориальных уступок Киевом

Госсекретарь США: решения о территориальных уступках остаются за Киевом
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jason DeCrow / AP

Решения о том, идти или нет на территориальные уступки ради прекращения конфликта на Украине, должны принимать власти в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] неоднократно говорил о том, что эти решения в фундаментальном плане предстоит принимать украинцам. Ничего по Украине без Украины», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос, могут ли США вступить в противоречие с Украиной из-за проблем с завоеванием некоторых утраченных районов.

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус упомянул про Вестфальский мир 1648 года и намекнул Украине на территориальные уступки ради мира. В частности, он напомнил, что по итогам Тридцатилетней войны было заключено Вестфальское соглашение, которым признавались территориальные достижения Англии, Франции, Испании и Римской империи. Писториус также считает мир возможным тогда, когда Украина признает, что «настал момент для переговоров».

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    Анастасия Яланская
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