В Германии намекнули Украине на территориальные уступки ради мира

Министр обороны ФРГ Писториус намекнул Украине на территориальные уступки

Министр обороны ФРГ Борис Писториус упомянул про Вестфальский мир 1648 года и намекнул Украине на территориальные уступки ради мира. Его слова приводит РИА Новости.

Писториус напомнил, что по итогам Тридцатилетней войны было заключено Вестфальское соглашение, которым признавались территориальные достижения Англии, Франции, Испании и Римской империи. Это соглашение было первым, заключенным в результате конгресса делегатов участников войны.

Министр обороны ФРГ сказал, что для достижения мира нужны терпение, упорство, готовность к компромиссам и креативность. Также он отметил «волю для поиска прагматических решений». Писториус также считает мир возможным тогда, когда Украина признает, что «настал момент для переговоров». Но для этого нужны и международные гарантии безопасности.

Ранее Писториус поругался с мэром Киева Виталием Кличко. Последний повысил голос во время разговора о ракетах дальнего действия Taurus.