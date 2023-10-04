Правозащитники осудили паломничество неонацистов в Канаде

Правозащитники осудили встречу неонацистов у мемориала дивизии СС в Канаде

Правозащитники осудили встречу неонацистов, состоявшуюся у мемориала дивизии СС «Галичина» в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает канадская газета Globe and Mail.

«Неудивительно, что неонацисты совершили паломничество к мемориалу в память о дивизии СС, но возмутительно, что это могло произойти на канадской земле», — заявил руководитель правозащитной организации «Центр друзей Симона Визенталя» Майкл Левитт.

Как отметили в издании, после скандала с чествованием в Палате общин ветерана дивизии Ярослава Хунки, неонацисты решили провести мероприятие у мемориала дивизии. В ответ на данную акцию еврейские организации потребовали снести данный монумент.

Ранее Палата общин Канады впервые избрала темнокожего спикера Грега Фергюса после инцидента с эсэсевцем Хункой. Фергюс, член Либеральной партии, представляющий Халл-Эйлмер в Квебеке, был избран спикером 38-й палаты в результате тайного голосования в Палате представителей, состоящей из 338 членов, опередив шесть других кандидатов.