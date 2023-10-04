Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 4 октября 2023Мир

В Канаде избрали темнокожего спикера после чествования эсэсовца в парламенте

WP: в Канаде избрали темнокожего спикера после чествования эсэсовца в парламенте

Фото: Blair Gable / Reuters

Палата общин Канады впервые избрала темнокожего спикера Грега Фергюса после чествования в парламенте 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Фергюс, член Либеральной партии, представляющий Халл-Эйлмер в Квебеке, был избран спикером 38-й палаты в результате тайного голосования в Палате представителей, состоящей из 338 членов, опередив шесть других кандидатов.

Фергюс, который является членом парламента с 2015 года, возглавляет фракцию чернокожих в парламенте и занимал старшие консультативные должности в ряде министерств.

Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что подал в отставку на фоне скандала с чествованием. «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян напугали скорой блокировкой всех VPN-сервисов. Правда ли, что их отключат, и что об этом говорит Роскомнадзор?

    В Петербурге захотели на несколько лет запретить аренду электросамокатов

    МИД России выразил протест Японии из-за военной активности

    В Подмосковье мужчина натравил свою собаку на чужую и снял это на видео

    Обвиняемый в подрыве машины российского писателя остался в СИЗО

    Названа замена ушедшим из России европейским брендам обуви

    Москвичи пережили рекордно теплую ночь

    Задержание заподозренного в коррупции мэра Кизилюрта показали на видео

    МВД отказало в возбуждении дела после избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

    Стало известно о возможном уничтожении командования ВСУ под Соледаром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости