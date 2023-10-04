В Канаде избрали темнокожего спикера после чествования эсэсовца в парламенте

WP: в Канаде избрали темнокожего спикера после чествования эсэсовца в парламенте

Палата общин Канады впервые избрала темнокожего спикера Грега Фергюса после чествования в парламенте 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Фергюс, член Либеральной партии, представляющий Халл-Эйлмер в Квебеке, был избран спикером 38-й палаты в результате тайного голосования в Палате представителей, состоящей из 338 членов, опередив шесть других кандидатов.

Фергюс, который является членом парламента с 2015 года, возглавляет фракцию чернокожих в парламенте и занимал старшие консультативные должности в ряде министерств.

Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что подал в отставку на фоне скандала с чествованием. «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.