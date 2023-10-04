Украине предрекли значительное сокращение финансирования

Политолог Дудаков предрек Украине значительное сокращение финансирования

На данный момент у Пентагона есть средства на финансовую поддержку Украины только в течение следующих двух месяцев. После необходимо будет согласовывать новые бюджеты, но Конгресс может не пойти на этот шаг. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«У Пентагона на руках 3-4 миллиарда долларов. Если выделять Украине в час по чайной ложке, то как раз можно растянуть эту сумму где-то на два месяца. Затем нужно будет заставлять Конгресс согласовывать новые бюджеты. В том объеме, в котором это нужно Белому дому, согласовать может не получиться. Но какие-то суммы в любом случае будут выпрашивать, чтобы у Украины была возможность выдержать эту зиму так, чтобы фронт не рассыпался», — сказал Дудаков.

Он не исключил, что Конгресс может и отказать в выделении новых средств на поддержку Украины, уже сегодня наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по данному вопросу. По мнению политолога, теперь финансирование страны, как минимум, значительно сократится.

«Может какие-то суммы и удастся протащить, но они будут небольшими, — считает Дудаков. — Тем не менее, думаю, что точки, после которой деньги перестанут выделять совсем, не будет. Даже в случае заморозки конфликта какие-то объемы поддержки могут сохраниться, хотя они и станут значительно меньше».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у США денежных средств для оказания помощи Украине хватит примерно на пару месяцев, если Конгресс не выделит новые.

