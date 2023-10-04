Королева Иордании вышла в свет в мужской одежде

Королева Иордании Рания аль-Абдулла вышла в свет в мужской одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 53-летняя монаршая особа посетила всемирный форум молодежи One Young World в Белфасте, Ирландия. На мероприятие она надела серый костюм из мужской коллекции французского люксового бренда Dior. Комплект состоял из пиджака со съемными рукавами и широких брюк.

Фото: Ppe / Globallookpress.com

Образ супруги короля Абдаллы II дополняли лодочки на шпильках в тон наряду, белая блузка и брошь на лацкане. Также знаменитость выбрала бусы, кольца и серьги с белыми камнями, распустила волосы и сделала макияж в коричневой гамме.

В июле 2020 года мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. На втором месте оказалась Рания аль-Абдулла, на третьем — принцесса Монако Грейс Келли.