Медиа Rambler&Co приняли участие во Всемирном дне поддержки людей с ДЦП

4 октября 2023 года на сайтах изданий «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», «Мослента», Quto.ru, Ferra.ru и блог-платформе «Живой Журнал» (входят в Rambler&Co) появились логотипы, написанные Доброшрифтом — специальным набором из букв, каждую из которых нарисовал один из 33 подопечных фонда «Подарок Ангелу».

Логотип поменялся и в соцсетях самого медиахолдинга. Неровные буквы напоминают о невероятных усилиях и упорстве людей с ДЦП, они стали настоящим символом поддержки и заботы о людях с серьезными двигательными нарушениями.

В 2023 году проекту «Доброшрифт» исполняется уже пять лет. За это время фонд «Подарок Ангелу» помог более 8500 детей с церебральным параличом получить необходимую помощь, благодаря поддержке многих компаний и отдельных людей, которые помогают рассказывать о деятельности фонда.

Акция приурочена ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября.