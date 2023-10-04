Судебные долги сына Байдена превысили 10 миллионов долларов

CNN: долги сына Байдена Хантера по юридическим делам превысили 10 млн долларов

Долги сына президента США Джо Байдена Хантера по юридическим процессам за последние пять лет превысили 10 миллионов долларов. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, данная сумма складывается из федерального расследования, его бракоразводного процесса и алиментов, а также инициированных его защитой исков против оппонентов. «Союзники Хантера Байдена надеялись, что к этому времени помощь в сборе средств поступит от главных сторонников его отца», — говорится в материале. Отмечается, что Хантер может «потратить еще миллионы», поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства.

Сыну американского лидера предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия при употреблении наркотиков. Согласно документам суда, сыну американского лидера по совокупности трех предъявленных обвинений грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Ранее Хантер Байден отказался признавать себя виновным в незаконном владении оружием.