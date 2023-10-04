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23:28, 4 октября 2023Мир

Судебные долги сына Байдена превысили 10 миллионов долларов

CNN: долги сына Байдена Хантера по юридическим делам превысили 10 млн долларов

Фото: Mike Segar / Reuters

Долги сына президента США Джо Байдена Хантера по юридическим процессам за последние пять лет превысили 10 миллионов долларов. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, данная сумма складывается из федерального расследования, его бракоразводного процесса и алиментов, а также инициированных его защитой исков против оппонентов. «Союзники Хантера Байдена надеялись, что к этому времени помощь в сборе средств поступит от главных сторонников его отца», — говорится в материале. Отмечается, что Хантер может «потратить еще миллионы», поскольку ему предстоит столкнуться с федеральными обвинениями и возможностью дорогостоящего судебного разбирательства.

Сыну американского лидера предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия при употреблении наркотиков. Согласно документам суда, сыну американского лидера по совокупности трех предъявленных обвинений грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Ранее Хантер Байден отказался признавать себя виновным в незаконном владении оружием.

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    Марина Совина
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