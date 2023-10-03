Сын Байдена отказался признавать себя виновным в незаконном владении оружием

Fox News: сын Джо Байдена не признал себя виновным в незаконном владении оружием

Сын президента США Джо Байдена Хантер отказался признавать себя виновным в незаконном владении оружием. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Хантер Байден предстал перед судом, после того как в июле было расторгнуто первоначальное соглашение о признании вины. Ожидалось, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, чтобы избежать тюремного заключения по обвинению в хранении огнестрельного оружия.

Ранее сыну президента США предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия при употреблении наркотиков. Согласно документам суда, сыну американского лидера по совокупности трех предъявленных обвинений грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.