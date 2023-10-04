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08:39, 4 октября 2023Россия

Сбитый в Брянской области беспилотник нес восемь боеприпасов

SHOT: сбитый в Брянской области беспилотник нес восемь боеприпасов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Беспилотник, который сбили в Брянской области во вторник, 3 октября, нес сразу восемь боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, на месте падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли выстрелы ВОГ-25, их на месте ЧП уничтожили российские силовики. Других подробностей о сбитом устройстве не приводится.

Известно, что дрон сбили близ поселка Ворчаны в Стародубском районе.
Как уточнил губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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