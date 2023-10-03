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17:01, 3 октября 2023Россия

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В небе над Брянской областью удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил глава области.

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Ранее Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово с помощью кассетных боеприпасов. По его словам, были зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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