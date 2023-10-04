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20:27, 4 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали двух главных «врагов» здоровья ушей

Фото: Mark Paton / Unsplash

Чистка ушей ватными палочками может привести к развитию отита и других заболеваний, уверяет кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко. Двух главных врагов здоровья ушей он перечислил изданию Life.

Сенченко обратил внимание россиян на то, что неправильный уход за ушами неизбежно приводит к отиту, фурункулезу, травмам и, как следствие, снижению слуха. Первой вредящей здоровью ушей привычкой он назвал использование ватных палочек, спичек или зубочисток для их гигиены. Это действие усиливает выработку серы, что может спровоцировать образование серной пробки.

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«Попытка прочистить эту пробку палочкой может закончиться "утрамбовыванием" серы у барабанной перепонки и ее перфорацией. Таким образом, чрезмерный уход может закончиться плачевно», — предупредил врач.

Еще одна опасность для здоровья ушей, по мнению Сенченко, кроется в наушниках. Если эти гаджеты не обрабатывать периодически антисептической салфеткой, существенно возрастает риск занести в слуховой проход грибковую инфекцию, объяснил он.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков научил россиян правильно сморкаться. По его мнению, для этого следует использовать только одноразовые носовые платки, в противном случае есть риск осложнений.

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    Наталья Обрядина
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