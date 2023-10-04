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14:28, 6 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали помогающие зарядиться энергией осенью продукты

Фото: Erhan Inga / Shutterstock / Fotodom

Сезонные осенние продукты, полезные для пищеварения, также помогают зарядиться энергией, заверила нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова. В комментарии для «Ленты.ру» специалист рассказала, какие из них лучше всего помогают оставаться бодрым.

Первым таким продуктом нутрициолог назвала тыкву. Она, по словам Попковой, богата пектином, бета-каротином, витаминами А, В, РР, Т, С, медью, железом, цинком. Лучше всего этот овощ запекать в духовке с небольшим количеством растительного масла, уточнила она.

По вкусу можно добавить соль, перец, корицу, кориандр, чеснок. Полезно добавлять сырую тыкву в салат, ее можно натереть на терке или нарезать мелкими кубиками

Нутрициолог также рекомендовала добавить в рацион сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты. Она отметила, что достаточно съедать 100 граммов продукта в день, чтобы компенсировать дневную дозу витамина С. Перец можно есть сырым, запекать в духовке, добавлять в рагу, а также во вторые блюда с мясом или курицей.

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Для восполнения энергии в осенние дни также хорошо подходит слива, отметила Попкова. Она содержит витамин C, а также кальций, магний, фосфор и железо. Кроме того, слива очень полезна для пищеварения, заверила нутрициолог.

3-4
сливы

в день нужно съедать здоровому человеку

Еще одна осенняя ягода — облепиха — содержит калий, магний, кальций, фосфор и железо, рассказала специалистка. Эта ягода также богата витаминами А, С, Е, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. «Ягоды облепихи улучшают работу пищеварения. Их можно употреблять в свежем виде, в виде пюре как добавление к йогурту, творогу, десертам», — подвела итог нутрициолог.

Ранее диетолог Юлия Хрулева назвала симптомы нехватки витаминов. Среди них она перечислила повышенный пульс, бледность и слабость.

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    Вера Владзиевская
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