В Эстонии снизилась поддержка украинских беженцев

Turu-uuringute: поддержка приема украинских беженцев в Эстонии сильно упала

Поддержка приема беженцев из Украины в Эстонии упала до самого низкого уровня с начала российской специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в сентябре 60 процентов эстонцев считали, что государство должно принимать украинских беженцев, против принятия высказались 33 процента опрошенных. Остальные участники не смогли выразить мнение на этот счет.

Как подчеркивают в Госканцелярии, поддержка приема украинских беженцев упала до самого низкого уровня с 24 февраля 2022 года. В первом полугодии 2023 года эту инициативу поддерживали от 74 до 82 процентов жителей Эстонии. Среди других национальностей в стране поддержка приема украинцев в первой половине 2023 года колебалась от 48 до 56 процентов, а в сентябре опустилась до 46 процентов.

Опрос проводился с 7 по 12 сентября, в нем приняли участие 1510 жителей Эстонии в возрасте от 15 лет.

Ранее глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко призвала страны Запада не создавать программы для интеграции украинских беженцев. По ее словам, власти страны рассматривают этих людей как вынужденно переселившихся и надеются, что они вернутся на родину.