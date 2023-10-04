В Евросоюзе подсчитали убытки от вступления Украины

FT: Украина получит 186 миллиардов евро в случае вступления в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз обойдется Брюсселю в 186 миллиардов евро за семь лет, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС.

Там подсчитали, что 96,5 миллиарда евро отойдет Украине в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, 61 миллиард евро — из фонда сплочения ЕС с целью сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.

Принятие в Евросоюз других стран, которые сейчас являются кандидатами на вступление (Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, а также Босния и Герцеговина — прим. «Ленты.ру») обойдется ЕС в 256,8 миллиарда евро.

«Расширение ЕС может обернуться значительным увеличением бюджетных взносов от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. Еще одним следствием расширения станет сокращение на одну пятую субсидий фермерам нынешних стран-членов ЕС», — отмечается в документе.

Кроме того, всем странам-членам Евросоюза придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу. По его словам, решение о членстве Украины в организации уже принято.

