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17:49, 4 октября 2023Культура

Брошенный возлюбленной юноша получил 50 тысяч долларов от известного рэпера

Брошенный возлюбленной юноша получил 50 тысяч долларов от рэпера Дрейка

Фото: Prince Williams / Wireimage / Getty Images

Юноша, которого бросила возлюбленная, получил 50 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) от известного канадского рэпера и продюсера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) во время концерта в Майами, США. Об этом пишет Independent.

В ходе шоу исполнитель обратил внимание на зрителя с плакатом, на котором говорилось, что он потратил все свои сбережения на покупку билетов для себя и своей бывшей возлюбленной, однако девушка не пришла.

Рэпер зачитал текст вслух и признался, что ему жаль посетителя концерта. «Знаешь что? Она реально об этом пожалеет. Я дам тебе 50 кусков. Это твой вечер», — сказал музыкант.

Ранее Дрейк пообещал оплатить фанатам медовый месяц на островах. Такое решение хип-хоп-артист принял после того, как одна из поклонниц принесла на его выступление плакат с надписью «Мы отменили наш медовый месяц ради этого».

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    Варвара Кошечкина
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