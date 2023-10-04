Власти Индии предупредили о риске повторения энергокризиса 2008 года

Министр нефти Индии Пури предупредил о риске повторения энергокризиса 2008 года

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури предупредил о риске повторения мирового энергетического кризиса 2008 года. Его слова приводит ТАСС.

В разгар кризиса 15-летней давности биржевая стоимость сырья поднялась в январе-июле с 93,6 доллара за баррель до 134,3 доллара. Реализацию подобного сценария Пури не исключил в среднесрочной перспективе.

Риски резкого прироста будут обусловлены продолжающимся снижением объемов добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вопреки растущему мировому спросу. На этом фоне за последние три месяца биржевая стоимость сырья поднялась на 34 процента — с 72 долларов за баррель в июне до 97 долларов в сентябре, посетовал индийский министр.

«Из-за сокращения добычи, осуществляемого странами ОПЕК и ОПЕК+ с августа 2022 года и далее, фактически около пяти процентов от общего объема мировых запасов нефти было изъято с рынка <...> Это создало серьезную нагрузку на мощности большинства стран-импортеров и потребителей сырья», — заключил Пури.

В первой половине сентября в ОПЕК предупредили о самом большом за последнее десятилетие снижении запасов нефти. Согласно прогнозам аналитиков, сокращение сырьевых резервов по итогам четвертого квартала 2023 года может составить примерно 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это падение рискует стать наибольшим как минимум с 2007-го. Подобная динамика будет обусловлена снижением добычи со стороны крупнейшего поставщика — Саудовской Аравии. Кроме того, на ситуацию будет оказывать давление сокращение нефтяного экспорта Россией.