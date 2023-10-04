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10:55, 4 октября 2023Россия

В России депутат решила заняться инвестициями и потеряла более 250 тысяч рублей

Депутат Басманного округа Москвы Лактионова занялась инвестициями и прогорела
Елена Лактионова

Елена Лактионова. Фото: страница Елены Лактионовой во ВКонтакте

Депутат Басманного округа Москвы Елена Лактионова решила заняться инвестициями и прогорела. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, чтобы начать инвестировать, 40-летняя россиянка подписалась на различные Telegram-каналы, связанные с этой темой. Когда в одном из каналов депутат подробно ознакомилась с информацией, она решила передать свои деньги — 260 000 рублей — куратору.

Через несколько дней после передачи средств куратор из Telegram-канала перестал отвечать на сообщения и пропал. Депутат написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее российского кандидата в депутаты от партии ЛДПР Олега Нескребе обокрали на десятки тысяч рублей в Москве. Сообщается, что мужчина пригласил к себе двух проституток и провел с ними ночь. Утром он обнаружил, что у него пропала сумка французского модного дома Louis Vuitton, которую он заказывал из Парижа за 100 тысяч рублей.

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    Анастасия Шейкина
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