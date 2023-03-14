Проститутки украли у кандидата в депутаты сумку за 100 тысяч рублей

Проститутки украли у кандидата в депутаты от ЛДПР сумку Louis Vuitton за 100 тысяч рублей

Российского кандидата в депутаты от партии ЛДПР Олега Нескребе обокрали на десятки тысяч рублей в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно посту, инцидент произошел в День студента 25 января. Мужчина пригласил к себе двух проституток, чьи имена и точный возраст не раскрываются, и провел с ними ночь. При этом наутро Нескребе обнаружил, что у него пропала сумка французского модного дома Louis Vuitton, которую он заказывал из Парижа за 100 тысяч рублей.

Известно, что потенциальный депутат так и не смог найти потерянную вещь и через полтора месяца обратился за помощью в полицию.

В феврале российского бизнесмена Михаила Сутягинского также обокрали на 1,5 миллиона рублей в городе Изобильный, Ставропольский край. Бывший депутат Госдумы в 2013 году остановился в гостинице «Голубые огни», рядом с которой припарковал личный автомобиль. Выяснилось, что когда предприниматель ушел спать, неизвестные залезли в салон его машины, которую он забыл закрыть, и вытащили портфель люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 30 тысяч рублей.