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13:07, 4 октября 2023Россия

В Кремле прокомментировали рассуждения об изоляции России

Песков назвал несостоятельными рассуждения об изоляции России на Западе
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявления об изоляции России на Западе являются несостоятельными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада», — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что все больше стран стремятся к выстраиванию равноправных отношений, основанных на взаимном интересе и уважении.

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    Варвара Родикова
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