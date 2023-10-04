Фанаты обругали в сети Кейт Миддлтон за выход в свет в старом наряде

Поклонники королевской семьи обругали принцессу Уэльскую Кэтрин за выход в свет в одном и том же наряде. На соответствующие комментарии на фан-странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Page Six.

Отмечается, что во вторник, 3 октября, Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом посетила выставку, организованную в честь 75-й годовщины прибытия эмигрантов в Великобританию на Empire Windrush. Так, она выбрала синий костюм, оформленный вертикальными белыми полосками и золотистыми пуговицами. При этом ее образ дополнили белая рубашка с V-образным декольте и бархатные туфли.

Однако фанаты обратили внимание на то, что монаршая особа предпочла надеть старый наряд. За день до мероприятия Миддлтон появилась в этом же костюме на встрече с генеральным директором Apple Тимом Куком. Пользователи сети возмутились ее выбором, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Стилист ее ненавидит», «Очень скучно!», «Где наша модница Кейт? Верните ее!», «Очень скучный выход», «Хоть перешили его», — высказывались они.

В сентябре Кейт Миддлтон появилась на публике в старом наряде из массмаркета и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила группу сенсорного развития для детей в графстве Кент, Англия. Супругу принца Уильяма запечатлели в твидовом пиджаке испанского бренда Zara красного цвета, надетого поверх бежевой футболки, и классических брюках в сочетании с бархатными балетками. Журналисты заметили, что монаршая особа уже появлялась в упомянутом пиджаке на публике — в 2022 году она посетила в нем Копенгаген.