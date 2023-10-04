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13:47, 4 октября 2023Экономика

Kia и Hyundai опровергли сообщения об уходе из России

Kia и Hyundai опровергли информацию о закрытии бизнеса в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Корейские автопроизводители Kia и Hyundai не собираются уходить с российского рынка. Об этом официальные представители компаний в России заявили «Известиям».

Там добавили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается в штатном режиме, а обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств идет согласно регламенту.

Ранее о закрытии Kia и Hyundai в России написал Telegram-канал Mash. По его данным, производители начали распродавать остатки машин с российских складов с наценкой в миллион рублей, чтобы заполнить освободившиеся места китайскими автомобилями. Отмечалось, что некоторые магазины Hyundai уже поменяли вывески на BAIC.

Журналисты также сообщали о массовом увольнении сотрудников из бывших салонов производителей. При этом отмечалось, что компания собиралась продолжить обслуживание корейских моделей, но по завышенной цене.

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    Мария Черкасова
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