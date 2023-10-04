Депутат Госдумы донесла на преподавателя вуза и добилась его увольнения

Депутат Лантратова донесла на преподавателя вуза и добилась его увольнения

Депутат Госдумы Яна Лантратова донесла в прокуратуру на преподавателя российского вуза и добилась его увольнения. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Ко мне поступило обращение в отношении доцента кафедры Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова. Он проживает сейчас в Германии и, по словам заявителя, дискредитирует российскую власть и Вооруженные силы России, а также оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — заявила Лантратова.

Она отметила, что обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. По словам депутата, в ведомстве заявили, что выявленные нарушения устранены, а необоснованно выплаченные денежные средства возвращены в бюджет вуза. Лантратова подчеркнула, что преподаватель, о котором идет речь, больше не работает в университете.

Ранее сообщалось, что в ставропольском селе уволили заведующую детского сада, которую публично уличили в поддержке ВСУ. В заявлении, которое подписали более ста человек, утверждалось, что женщина позволила себе оскорбительные высказывания в адрес брата одной из селянок, участвовавшего в спецоперации на Украине. Помимо этого, местные жители заявили, что сыновья заведующей служат в ВСУ.