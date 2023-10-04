Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:00, 4 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали легитимными аресты бывших лидеров НКР

В МИД Азербайджана заявили о легитимности арестов бывших руководителей НКР

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Азербайджан считает недопустимым подвергать сомнению легитимность действий правоохранителей, связанных с арестом бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этого говорится в заявлении азербайджанского МИД, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что власти Азербайджана отпустили и позволили беспрепятственно уехать в Армению тысячам армянских военных и бойцов незаконных вооруженных формирований, которые добровольно сложили оружие. При этом в МИД подчеркнули, что Ереван, выдвигая необоснованные иски против Баку в судах, демонстрирует «незаинтересованность в мире и процессе нормализации отношений».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин получил Нобелевскую премию по химии. Что известно об Алексее Екимове?

    Годовалого голого российского ребенка нашли в квартире без еды и кровати

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    На Украине усилят контроль над Одессой из-за русского языка

    Власти заявили о стабилизации топливного рынка в России

    Концертный тур Гарика Сукачева перенесли на 2024 год

    Обзавестись авто в стране с самой свободной экономикой в мире стало еще труднее

    Стюардесса отказала в посадке пьяной пассажирке после ее кувырков в аэропорту

    В Азербайджане назвали легитимными аресты бывших лидеров НКР

    Суд рассмотрит вопрос об аресте мэра российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости