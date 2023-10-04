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14:21, 4 октября 2023Бывший СССР

Эксперт объяснил желание США поторопить ВСУ с контрнаступлением

Военный эксперт Леонков: США торопят ВСУ с контрнаступлением из-за скорой зимы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США торопят Вооруженные силы Украины (ВСУ) с контрнаступлением из-за скорой зимы и возможного сокращения военных поставок. Так заявление Белого дома о том, что у украинской армии осталось шесть-восемь недель для наступления, прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Известиям».

«Это говорит о том, что Украину подгоняют по решению задач изменением тактики, чтобы они [ВСУ] не так активно расходовали боеприпасы», — предположил эксперт. Он объяснил, что в ближайшее время массовых поставок военной помощи может не быть.

По его словам, желание ускорить украинскую армию связано также с тем, что для ведения боевых действий в холодных климатических условиях должна поставляться особенная экипировка. Леонков отметил, что Киев получил сигнал о необходимости подготовки к зиме и достижению результатов.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у Киева есть от шести до восьми недель на продолжение попыток провести контрнаступление до ухудшения погодных условий.

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