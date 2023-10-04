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14:11, 4 октября 2023Силовые структуры

Военный ВСУ получил 20 лет колонии за минирование жилых домов и убийства в ЛНР

В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ за убийство трех мирных жителей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Бирина, убившего трех мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2022 года Бирин в Северодонецке заминировал три жилых дома по шоссе Строителей. Он тщательно подбирал и камуфлировал места установки осколочных заградительных мин ОЗМ-72, чтобы увеличить число жертв. В результате взрыва погибли 41-летняя женщина, 57-летний и 65-летний мужчины.

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    Екатерина Кашурникова
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