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15:51, 4 октября 2023Силовые структуры

Развлекавшихся в ночном клубе мигрантов задержала полиция

В ХМАО в ночном клубе полиция задержала 19 мигрантов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ХМАО полиция задержала 19 мигрантов, развлекавшихся в ночном клубе. Пять из них находились в России с нарушением миграционного законодательства, сообщает Ura.ru.

Всех задержанных доставили в МОМВД России «Ханты-Мансийский». В отношении пятерых нарушителей составили административные протоколы по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию») и 18.9 («Нарушение правил пребывания в России иностранных граждан») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов, чем в январе-июне 2022 года.

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    Варвара Митина
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