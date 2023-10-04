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15:05, 4 октября 2023Силовые структуры

Появились подробности похищения сумки с миллионами у водителя иномарки в Москве

В Москве грабители разбили топором стекло Mercedes и забрали сумку с 30 млн руб.
Начало событий в новости В Москве грабители открыли огонь по иномарке и украли сумку с миллионами

Кадр: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении неизвестных, похитивших сумку с миллионами рублей у водителя Mercedes. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По данным ведомства, все произошло на Донской улице. Неустановленные лица подъехали к потерпевшему на автомобиле Infiniti. Сначала они несколько раз выстрелили в водителя, а затем разбили стекло топором, похитили деньги и скрылись с места происшествия. Позже машина злоумышленников была обнаружена брошенной в Батайском проезде.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Расследование контролирует прокуратура.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сумма похищенного оценивается в 30 миллионов рублей. По предварительным данным, нападавших было трое, а автомобиль Infiniti использовался с автомобильным номером Армении. Личность владельца машины предварительно установлена.

Ранее сообщалось, что полиция организовала розыск напавших на водителя Mercedes вооруженных преступников.

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