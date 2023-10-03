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18:04, 3 октября 2023Силовые структуры

В Москве грабители открыли огонь по иномарке и украли сумку с миллионами

В Москве ранили и ограбили перевозчика миллионов на Mercedes

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве полиция организовала розыск вооруженных преступников, напавших на перевозчика денег. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло днем 3 октября. Четверо грабителей прыснули в окно Mercedes из баллончика, а после открыли огонь по находившему за рулем иномарки 48-летнему мужчине. Потом они открыли дверь иномарки и похитили находившуюся в салоне сумку с 20 миллионами рублей. После дерзкого налета грабители скрылись. Раненого перевозчика госпитализировали с огнестрельным ранением груди.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

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    Владимир Седов
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