Оставлявший надписи о пропавшей девочке россиянин сел на 11 лет

Житель Кубани сел на 11 лет за расправу над 8-летней девочкой

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы 66-летнего местного жителя Николая Мишина за расправу над 8-летней девочкой в 2016 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Осужденный должен выплатить семье ребенка один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Девочка пропала летом 2016 года в поселке Звезда после того, как отчим высадил ее недалеко от дома, однако она так и не дошла туда. Долгое время дело оставалось нераскрытым, пока в 2020 года на домах в соседних селениях не стали появляться надписи с указанием места с останками ребенка. В ходе проверки следователи нашли их и возобновили расследование.

Вскоре была установлена причастность Мишина к исчезновению девочки, он же признался, что был авторов надписей.

Выяснилось, что ребенок 20 июня 2016 года несколько раз прибегал во двор дома Мишина и мешал ему. Он ее прогонял и ударил кувалдой по голове, после чего спрятал тело.