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10:37, 4 октября 2023Бывший СССР

В Армении осудили аресты представителей Нагорного Карабаха

МИД Армении осудил аресты представителей Нагорного Карабаха

Кадр: State Security Service of Azerbaijan / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Армении осуждает аресты представителей Нагорного Карабаха и предпримет все возможные шаги в международных структурах для защиты их прав. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «Sputnik Армения» в Telegram.

«Ереван строго осуждает аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха — Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других. Они продолжаются со стороны Баку, несмотря на диалог с представителями Степанакерта и заверения об установлении мира в регионе», — заявили в МИД.

В ведомстве заявили, что 28 сентября Армения подала заявление в Международный суд ООН о применении промежуточной меры к Азербайджану в рамках Конвенции об исключении всех форм расовой дискриминации.

МИД также призвал всех международных партнеров поддержать Армению и народ Нагорного Карабаха в этом вопросе.

28 сентября стало известно, что в Азербайджане арестовали на четыре месяца бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был задержан при попытке выехать в Армению через КПП «Лачин».

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    Алевтина Запольская
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