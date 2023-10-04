Кавказская овчарка напала на петербуржца и укусила его за пах

В Петербурге кавказская овчарка напала на мужчину и укусила его в область паха

Кавказская овчарка напала на петербуржца и укусила его в область паха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в Баболовском парке. По словам самого пострадавшего, хозяйка выгуливала одновременно четырех кавказских овчарок. Животные были без намордников. В какой-то момент один из псов сорвался и накинулся на 42-летнего Алексея.

Женщина оттащила собаку и оставила свой номер. Мужчина поехал в травмпункт. Уточняется, что заявлять в полицию и требовать с владелицы питомцев компенсацию он не планирует.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стая собак набросилась на женщину и повалила ее на асфальт. Это сняли на видео.