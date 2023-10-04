Россиянин описал поездку в КНДР фразой «от вас будут бежать как от огня»

Российский тревел-блогер побывал в КНДР и рассказал, что в этой стране построили отдельную «параллельную реальность» для иностранцев. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что гости республики во время поездки не смогут попасть ни в какие места, кроме музеев и памятных мест, самостоятельно выйти из отеля и отправиться на прогулку по улицам, а также пообщаться с местными жителями.

«Поговорить тоже ни с кем не получится — от вас будут бежать как от огня. Ведь за контакт с иностранцем человека тут же привлекут как потенциального завербованного иностранной разведкой», — такими фразами описал происходящее в Северной Корее блогер.

Кроме того, по его словам, туристам нельзя попасть ни в какой северокорейский ресторан или магазин, кроме специальных заведений для иностранцев, где все «достойно и разнообразно». Россиянин рассказал, что в единственном в Пхеньяне продуктовом гипермаркете гигантский выбор: там есть и Pepsi, и иностранный шоколад, и русская водка. Однако местные жители побывать там не смогут ни при каких обстоятельствах, предупредил автор поста.

«В общем, все сделано так, чтобы построить максимально высокий барьер между обычной жизнью в стране и местными людьми и теми, кто приезжает в страну из внешнего мира. Чтобы ни одни, ни другие не получили друг от друга никакой информации о том, как живется в их таких разных мирах», — рассказал путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что испытал чувство тревоги во время досмотра в аэропорту Северной Кореи. Он добавил, что с особым вниманием туристам стоит отнестись к запрету ввоза в эту страну религиозной литературы.

