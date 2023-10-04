Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 4 октября 2023Путешествия

Россиянин описал поездку в КНДР фразой «от вас будут бежать как от огня»

Фото: Dita Alangkara / AP

Российский тревел-блогер побывал в КНДР и рассказал, что в этой стране построили отдельную «параллельную реальность» для иностранцев. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что гости республики во время поездки не смогут попасть ни в какие места, кроме музеев и памятных мест, самостоятельно выйти из отеля и отправиться на прогулку по улицам, а также пообщаться с местными жителями.

Материалы по теме:
«Скорее всего за нами следят» Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
«Скорее всего за нами следят»Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
19 августа 2019
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023

«Поговорить тоже ни с кем не получится — от вас будут бежать как от огня. Ведь за контакт с иностранцем человека тут же привлекут как потенциального завербованного иностранной разведкой», — такими фразами описал происходящее в Северной Корее блогер.

Кроме того, по его словам, туристам нельзя попасть ни в какой северокорейский ресторан или магазин, кроме специальных заведений для иностранцев, где все «достойно и разнообразно». Россиянин рассказал, что в единственном в Пхеньяне продуктовом гипермаркете гигантский выбор: там есть и Pepsi, и иностранный шоколад, и русская водка. Однако местные жители побывать там не смогут ни при каких обстоятельствах, предупредил автор поста.

«В общем, все сделано так, чтобы построить максимально высокий барьер между обычной жизнью в стране и местными людьми и теми, кто приезжает в страну из внешнего мира. Чтобы ни одни, ни другие не получили друг от друга никакой информации о том, как живется в их таких разных мирах», — рассказал путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что испытал чувство тревоги во время досмотра в аэропорту Северной Кореи. Он добавил, что с особым вниманием туристам стоит отнестись к запрету ввоза в эту страну религиозной литературы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    «У вас нет права!» Министр обороны Германии Писториус разозлился на призывы договориться с Россией по Украине

    Появились подробности о сбитых в Белгородской области дронах

    Стало известно о секретных переговорах России, США и Евросоюза

    Дочь нашла семейный альбом и поставила мать в неловкое положение

    Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

    Иностранный футболист ЦСКА оценил русский мат

    Россиян научили готовить дачи к зиме

    В КНДР увидели в США угрозу применения оружия массового уничтожения

    Стали известны подробности боя российских военных с десантом ВСУ на гидроциклах

    Женщина нашла неожиданный способ избавить одежду от неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости