Депутаты предложили обязать полицейских доказывать неповиновение на видео

«Новые люди» предложили обязать полицейских доказывать неповиновение на видео

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили обязать полицейских доказывать записью с видеорегистратора факт неповиновения должностным лицам. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что законопроект внесли для отзыва лидер партии Алексей Нечаев и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

Если у полицейского в момент правонарушения был видеорегистратор, то он обязан будет показать запись. Пока в России нет правил хранения и использования таких материалов. Кроме того, никак не контролируется подделка или намеренное их уничтожение. Ведь нет уголовной и административной ответственности за вышеперечисленные действия.

Такой проект, по мнению депутатов, снизит риск манипуляции и искажения фактов недобросовестных полицейских, повысит доверие к силовикам и судам. Также МВД станет закупать больше видеорегистраторов.

Некоторые полицейские могут намеренно уничтожать записи с регистратора, доказывающие отсутствие применения насилия со стороны гражданина к должностному лицу. Но по предложенному законопроекту обвиняемых по статье о неповиновении полицейским не будут судить без видеодоказательств.