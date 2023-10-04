Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 4 октября 2023Мир

Китай осудил решение Украины внести китайские фирмы в список «спонсоров войны»

МИД Китая осудил признание НАПК Украины китайских фирм «спонсорами войны»

Фото: China Newsphoto / SUN / JK / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Китая осудило решение Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) признать три крупнейших китайских нефтегазовых корпорации «спонсорами войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства.

«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — сообщили там. В МИД КНР также заявили, что Пекин призывает Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

Речь идет о национальной нефтяной компании страны CNOOC Group, которая добывает ископаемое топливо и специализируется на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation. Как объяснило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК), указанные компании внесены в список, так как они «продолжают реализовывать совместные проекты» с Россией.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пойманного на гидроцикле в Крыму украинского диверсанта приняли за подполковника ВСУ. Кто на самом деле попался ФСБ?

    Полковник оценил влияние распутицы на боеспособность ВСУ

    Китай осудил решение Украины внести китайские фирмы в список «спонсоров войны»

    Тренер «Спартака» ответил на вопрос об отставке

    Стало известно о планах Украины и США совместно производить системы ПВО

    Драка кассира и посетителя в продуктовом магазине в Москве попала на видео

    В США одобрили возможную продажу Испании ЗРК Patriot

    Путин положительно оценил развитие отношений России и Абхазии

    Блинкен пошутил про русских друзей после тестового сигнала тревоги

    Бывшие американцы потребовали в суде вернуть деньги за выход из гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости