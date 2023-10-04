Китай осудил решение Украины внести китайские фирмы в список «спонсоров войны»

МИД Китая осудил признание НАПК Украины китайских фирм «спонсорами войны»

Министерство иностранных дел (МИД) Китая осудило решение Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) признать три крупнейших китайских нефтегазовых корпорации «спонсорами войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского ведомства.

«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — сообщили там. В МИД КНР также заявили, что Пекин призывает Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

Речь идет о национальной нефтяной компании страны CNOOC Group, которая добывает ископаемое топливо и специализируется на переработке сырой нефти, Sinopec Group и крупнейшей китайской национальной нефтегазовой корпорации China National Petroleum Corporation. Как объяснило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК), указанные компании внесены в список, так как они «продолжают реализовывать совместные проекты» с Россией.